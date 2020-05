Jorge Rial y Nicolás Wiñazki se cruzaron en las redes por la nota a Susana Giménez

Jorge Rial se cruzó con Nicolás Wiñazki tras la entrevista que este último le hizo en la noche del martes a Susana Giménez desde su noticiero.

La diva explicó los motivos de su escapada a Punta del Este en cuarentena y se generó un gran debate en Twitter.

"Los presos están en la calle y... ¿nosotros vamos a estar presos?", indicó la conductora vía telefónica.

Jorge Rial apuntó contra Wiñazki desde las redes sociales con un picante mensaje: "Pobre @wwnicolas. No puede ver a la sobrina y lo mandan a entrevistar a @Su_Gimenez qué se fue, en medio de la cuarentena, a Punta del Este. Hablame de injusticia".

El periodista de TN no se quedó callado y le contestó: "Querido Jorge, nadie me manda a hacer nada. Susana Giménez salió de modo legal de la Argentina. Chequealo. Periodismo. No te pongas celoso por una nota...".

A lo que el animador de "Intrusos", América, comentó: "Nadie dice que no es legal. Leíste eso? Tal vez la emoción te nubló la vista. Igual, con Tinelli fuiste al hueso y era legal como lo de Susana. Y ahí voy a chequear con el que puso al aire esto. Por ahí Su te habló desde Chile y no desde Punta".

Cabe recordar que la relación entre ambos está quebrada desde hace tiempo por una nota publicada por Wiñazki en Clarín sobre una supuesta sociedad comercial del conductor con Lázaro Báez, empresario imputado por lavado de dinero en la causa titulada "la ruta del dinero K". Desde allí, ambos se cruzaron varias veces públicamente.