Jorge Rial en Miami: "Me vacuné porque estaba cagado pero esto me da vergüenza"

Jorge Rial salió al aire hoy en su programa de América Tv, Tv Nostra, y contó detalles de su viaje a Miami para vacunarse. El conductor está en un hotel mientras espera para volver al país.

Rial se dio la vacuna el pasado sábado y se aplicó la única dosis de Johnson & Johnson y solo tuvo unas línea de fiebre por la noche.

El conductor enfrentó las críticas de las redes sociales y de colegas que le tiraron por la cabeza sus propios dichos de meses anteriores cuando otros famosos iban al exterior a vacunarse.

"Siento que me saqué una mochila muy pesada. Realmente estaba con mucho miedo. Me vine a vacunar por miedo. Estaba muy cagado. Siento que si me contagiaba me mataba", afirmó Rial en charla con su equipo de Tv Nostra.

Por su parte, Rial también habló de la información sobre un supuesto vuelo complicado donde habría recibido algunos agravios: "Lo que se dijo no fue así, nada que ver, la gente que me habló me dijo que estaba bien. Además la mayoría venían a vacunarse".

Por último remarcó que su viaje le salvó la vida: "Yo siento que este viaje me salvó la vida. Pero sentís vergüenza porque ojalá todos tengan la posibilidad de tener la vacuna".