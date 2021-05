Jorge Rial lloró por primera vez en cámara con el relato de Karina Gao

En febrero de este año, Florencia Peña contó al aire en su programa, "Flor de equipo", que su compañera Karina Gao, embarazada de su tercer hijo, estaba internada luego de haberse contagiado de coronavirus. En el hospital, los médicos tuvieron que inducirla a un coma ante la complicación de su cuadro.

Este miércoles, la influencer estuvo en "TV Nostra" y contó cómo fueron esos días de internación y su increíble recuperación. "En menos de dos meses pasé de casi morir a la vida. Veo a Teo, mi bebé, y no lo puedo creer. Todavía estoy intentando entender lo que me pasó", resaltó, en diálogo con Jorge Rial.

A medida que la invitada avanzaba con su relato, el conductor no podía contener la emoción. "Me imaginé lo peor y, antes de entrar en coma, hizo un video para mis hijos. Hablé con mi pareja, le pedí que si me pasaba algo, que siga adelante, que sea feliz", señaló.

Por último, Karina Gao también mencionó que, mientras estuvo en coma, tuvo un sueño muy extraño.

"Durante el coma tuve un sueño en el cual yo me quedaba viuda. Cuando me desperté del coma, mi pareja estaba la lado de mi, diciéndome 'ya está, lo peor ya pasó'. Y le dije que había soñado que lo perdía, que me quedaba viuda. Y él pensó que, tal vez, que quedaba viudo", finalizó.

