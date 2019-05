Jorge Rial llevará a la Justicia a Yanina Latorre

Después de enfrentarse por sus hijas, Yanina Latorre criticó el look de Rocío en el casamiento de Jorge Rial con Romina Pereiro, el periodista apuntó contra la hija de los Latorre, Lola que debutará en el Bailando por un sueño. El conductor dijo que se haría un "pic nic" con esa presentación.

rocio rial look casamiento jorge rial romina pereiro jogging.png

A partir de eso, Yanina apuntó fuerte contra Rial en Los angeles de la mañana. La panelista dijo que la estaba amenazando, lo trató de cobarde y machista. El conductor prefirió no contestarle y llevar directamente el problema ante la Justicia y que demuestre las amenazas.

"Yo no hablé mal de la hija, no hice un juicio de valor y es una niña que es grande y no me gustó el look, no hablé de ella como ser humano, a él no le gusta que hablen de los niños y él dijo ´me voy a hacer un pic nic con tu hija´, si baila mal matala, pero eso da a amenaza...pero si habla de mí en un vivo de Instagram es porque le molesta", dijo Yanina que había criticado que la joven luciera jogging en la boda de Rial con Romina Pereiro.

yanina latorre.jpg