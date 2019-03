El conductor no pudo contener la emoción y contó sus sensaciones en este momento especial de su vida. Sus compañeros también lloraron al escuchar su relato.

"Fue cesárea, muy bien Morena, se bancó todo, a muerte. Es una chica muy valiente y la admiro mucho a mi hija, estoy orgulloso de las dos. Es mi hija y estoy a disposición de ella", indicó Rial.

"Me acuerdo cuando hace ocho años en la puerta de mi casa me dijeron: 'Papá, nos queremos quedar con vos'. Y ahora me hizo abuelo. Me encanta que me digan abuelo, es una sensación que se me sale del cuerpo", recordó emocionado.





"La vida me puso en un lugar hoy yo armando a mi familia y con mis hijas ya grandes", expresó el periodista.