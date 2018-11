Jorge Rial habló de su actual relación con su hija Morena

Jorge Rial regresó esta tarde a la conducción de "Intrusos" (América, a las 13). Luego de ausentarse durante cuatro meses por licencia,regresó esta tarde a la conducción de





Como se esperaba, además de los agradecimientos que hizo, el conductor se refirió en detalle a su actual relación con su hija Morena Rial, quien se encuentra embarazada de cinco meses.





Marcela Tauro fue quien le preguntó "¿Cómo está tu relación con Morena?" y Jorge respondió: "Esta bien, voy a ser abuelo definitivamente".

Luego reveló: "Y creo que me va a matar, pero lo voy a decir... Tendrá un varón. La semana pasada le dieron el sexo y el nombre lo elegirán ellos obviamente".





"Estamos recomponiendo la relación, no es fácil, con mucha cautela y amor. Lo estamos haciendo con mucha paciencia, sin apurarnos. Ella al primero que le contó que estaba embarazada fue a mí. Fue raro porque yo estaba en Miami y en ese momento no estábamos bien... Yo no sabía si creerle o no, o si todo formaba parte de esa locura que yo viví durante esos meses y que fue muy duro para todos", detalló.





Por último, dijo: "Me encanta que voy a ser abuelo, para aquellos que dicen que no me gustaba. Ella está bien de ánimo y de salud, se tiene que cuidar un poco más porque tuvo operaciones complicadas. Pero va seguido al médico y está bien. Me hace feliz ser abuelo y verla a ella feliz también".





