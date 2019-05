Jorge Rial habló luego del escándalo con Edda Bustamante en "Intrusos"

Si uno tiene órganos masculinos, es varón", insistió sobre el tema en el piso de "Intrusos", América. Edda Bustamante volvió a polemizar en la televisión sobre cuestiones de género. La actriz, que hace una semana le dijo a Flor de la V : "", insistió sobre el tema en el piso de "





"Me llamo Edda Bustamante, biológicamente nací con órganos reproductores, género femenino, nunca tuve ningún problema con esa coherencia", empezó diciendo.





Jorge Rial le preguntó cómo veía a Flor de la V y ella respondió: "De la cintura para arriba veo unas tetas operadas. Que si la ves caminar por la calle decís que es mujer, alguien que siente como mujer, que no sé qué significa".

Embed



"Es la primera vez que alguien me estabiliza, porque cuando salí del programa yo no sabía si me sentía mujer. No sé que es sentirse mujer: si tener ganas de tener un bebé dentro de la panza y dar de mamar o ponerse un pollera", sumó la actriz.





"Es distinto mujer que femenino", insistió Edda a lo que Daniel Ambrosino le señaló que al hacer ese comentario estaba discriminando y Edda decidió que era momento de finalizar la nota.

Embed



Ambrosino como Damián Rojo por sus preguntas y se fue del estudio. PrimiciasYa.com fue a buscarla a la salida del canal. La actriz afirmó que sentía que la estaban discriminando tantocomopor sus preguntas y se fue del estudio.fue a buscarla a la salida del canal.

Embed





Luego de este escándalo, Rial se refirió a lo que pasó ayer con la actriz en su programa: "Es un sentimiento que muchos tienen no con la sexualidad del otro, sino con la sexualidad personal. Me quedó que ella siente que se invade y discrimina a los heterosexuales. Hizo un show, en todo caso discutamos. Tiene un concepto sobre la generación rebelde de este país que cambió, no son más rebeldes y se adaptaron al sistema".





Embed