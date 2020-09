Jorge Rial habló de Esmeralda Mitre y analizó la televisión: "La tele no tiene sentimientos ni humanidad"

Jorge Rial habló del papel de Esmeralda Mitre en el "Cantando 2020", El Trece, y analizó con crudeza lo que se ve en televisión.

"Cuando se prende acá nos disfrazamos de humanos. La tele es un electrodoméstico, no tiene corazón y no respira, no tiene sentimientos ni humanidad", indicó el conductor de "Intrusos", América.

"La gente que hace tele, es gente de tele, somos parte personajes cada uno acá cuando llega la una y media", enfatizó Jorge.

Y remarcó: "En la tele no hay humanidad y cuando la puedan rostizar la van a rostizar. Nadie te va a parar en la tele cuando estás midiendo".

"Darío (Lopérfido) le hizo bastante daño. La hizo mierda, no lo pongamos como salvador como que con él estaba bien. La dejó de la manera en que la dejó y después tuvo un hijo", aseguró Rial, sobre el caso puntual de Mitre y sus apariciones en el programa del Trece.

