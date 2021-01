Jorge Rial, furioso con un ex integrante de "Intrusos": "Viviste de un programa y ahora tirás mierda"

En medio de sus vacaciones y de haber viajado a Córdoba para presenciar la obra de su hija Morena, Jorge Rial fue filoso en Twitter contra un ex integrante de su programa "Intrusos".

El conductor de América posteó hoy el enigmático tweet: "Viviste de un programa y ahora tirás mierda. Son pedacitos de vos que se van esparciendo por el aire. Antes hablaste mal de los otros. Y así toda tu pequeña vida. Sí, a vos te digo".

El enigmático mensaje fue tema de debate entre los seguidores del periodista en la red social.

Muchos especulan que fue destinado a Marcela Tauro o Luis Ventura pero los cañones mejores dirigidos afirman que sería para Guido Záffora, quien abandonó el programa durante el 2019.

En recientes declaraciones, Záffora dijo: "Me guardé cosas por decir, no tenía afinidad con todos".

“Uno siempre se guarda cosas, siempre. Sí, obvio que me guardé cosas. Mucha gente quería que hable mal del programa, de mis compañeros. Muchos me incitaban a eso. Hablaría muy mal de mí hablar de un programa en el que estuve tres años, donde me dieron laburo y me trataron muy bien. Tengo que decir que, más allá de cualquier cosa, me trataron muy bien", dijo Guido en el programa de Laura Ubfal, Gossip, en Kzo.

"Tengo que decir que, más allá de cualquier cosa, me trataron muy bien. Más allá de que tenga o no afinidad con otros compañeros. Porque no tenía afinidad con todos. Yo, la verdad, es que con los de Intrusos no hablo más. No tengo relación con mis compañeros de Intrusos porque eran compañeros", agregó.

