Jorge Rial y una fuerte defensa a Marcela Tauro ante el ataque de la China Suárez

Hace unos meses, la China Suárez grabó varias stories en su cuenta de Instagram para aclarar el trascendido periodístico sobre la crisis con Benjamín Vicuña.

La periodista Marcela Tauro había contado que desde el entorno de ambos le afirmaron que la rubia le encontró un mensaje que el chileno le envió supuestamente a Pampita.

"Me cuentan que él tendría tres teléfonos y ella habría pescado una conversación con la exmujer, Pampita, que es normal. Pero hubo una frase que no le habría gustado a ella, diciendo que extrañaba la vida familiar que tenían antes. Ahí empiezan una discusión", disparó Tauro.

En su relato, La China trató de machista a Tauro y dijo que nunca le atendió el teléfono. "Muchos me preguntan cómo estoy. No voy a contestar porque era una versión aislada de una periodista, bastante ensañada con el género femenino y en particular conmigo hace mucho tiempo. Como se fue agrandando, no tenía ganas de callarme. Así que acá estoy. Cuando era más chica, era más de esconderme porque no sabía cómo manejarme. Ahora crecí, me siento más yo que nunca y es mi personalidad", expresó.

Cierto es que Jorge Rial usó sus redes sociales para defender a la periodista que forma parte del panel de "Intrusos" y dio la primicia sobre la ruptura.

“No solo la desmintió. La atacó de una manera feroz. El tiempo le dio la razón a @_MarcelaTauro. Sin guión, algunos hacen agua”, dijo el animador que se encuentra de licencia.

