¡Jorge Rial es abuelo! Nació Franceso, el hijo de Morena

Morena Rial y Facundo Ambrosioni transitan un momento de gran felicidad. En la maテアana del miテゥrcoles 27 de marzo, la hija del conductor de "Intrusos" dio a luz a Francesco. transitan un momento de gran felicidad. En la maテアana del miテゥrcoles 27 de marzo, la hija del conductor dedio a luz a





Fue Jorge Rial quien anunciテウ con alegrテュa a travテゥs de las redes sociales que se habテュa convertido en abuelo.





"Soy abuelo", manifestテウ tanto por Twitter como por Instagram. El periodista se mostrテウ acompaテアado junto a su pareja, Romina Pereiro. El bebテゥ pesテウ 2,930 kilos y naciテウ por cesテ。rea programada a las 8.54 hs. en el Sanatorio Finocchieto. , manifestテウ tanto porcomo por. El periodista se mostrテウ acompaテアado junto a su pareja,El bebテゥ pesテウy naciテウ por cesテ。rea programada a lasen el

Hace unas semanas, More realizテウ el baby shower de Fran donde se produjo el primer encuentro pテコblico entre padre e hija.





Los conflictos quedaron atrテ。s y dieron lugar a los abrazos, los consejos y una charla que decidieron mantener en la privacidad total.

"More sabe que estoy para ella y el bebテゥ, que si me necesita estoy listo para salir corriendo por ellos", dijo el conductor. "Papテ。 es mi papテ。. Y siempre estarテ。 todo bien. Volvimos a encontrarnos y charlamos mucho. Somos familia para siempre. Cuando me hicieron la eco 5 D estuvimos todos en la sala, incluso las hijas de Romina", opinテウ Morena.





Cabe destacar que More tenテュa fecha de parto para el prテウximo 2 de abril, pero el parto se adelantテウ seis dテュas. ツ。Felicidades!