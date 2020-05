Rial se reencontró con su nieto e hizo su descargo para los que lo acusaron de violar la cuarentena

Desde su cuenta de Instagram, Jorge Rial compartió su felicidad por reencontrarse con su nieto Francesco, el hijo de Morena y su flamante ex Facundo Ambrosioni, a quien no veía desde que comenzó la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

Aprovechando la flexibilización de la cuarentena, su hija llevó al bebé a la casa de su abuelo para que pudieran verse

Y el conductor de "Intrusos" subió una foto de la siesta que compartieron con Francesco, Romina Pereiro y Emma, una de las hijas de la nutricionista: “Dormí siesta con mi nieto. Lo demás es poesía”, indicó Rial.

Luego, publicó una serie de imágenes del nene y Emma jugando en la casa del periodista: “Hablame de complicidad y alegría. Ayer pasé el mejor domingo de mi vida. Ver a mi nieto un rato. Disfrutar el amor que se tiene con Emma. Cómo jugaron. Cómo lo cuidó. ¡Y la siesta que nos hicimos los cuatro! Eso sí, ahí eligió los brazos de @romipereiro. Los amo”.

Y tras los comentarios que recibió acusándolo de haber violando la cuarentena, Jorge aclaró: "Para los que se enojan. Fue un caso de fuerza mayor. Mi hija tuvo un problema de salud y por eso lo fui a buscar. Con todos los permisos y recaudos del caso. No fue recreativo. No tome un avión. No me crucé con nadie. No use transporte público. Una vez que se superó el momento volvió con su madre. Relax y gracias por preocuparse".

