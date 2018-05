Juana Viale es una joven y exitosa diseñadora de moda y madre soltera que se encuentra en una encrucijada. Mientras trata de decidir algo que la llevará a un nuevo nivel en el mundo de la moda, ella conoce a un atractivo inmigrante convertido en modelo. En la misma,es una joven y exitosa diseñadora de moda y madre soltera que se encuentra en una encrucijada. Mientras trata de decidir algo que la llevará a un nuevo nivel en el mundo de la moda, ella conoce a un atractivo inmigrante convertido en modelo.





El proyecto fue muy criticado por especialistas y la misma Juanita dijo que no terminó de ver su serie. "No terminé de verla, quedé en el capítulo dos. Me cuesta verme; soy muy crítica conmigo, y es terrible", dijo en una nota con revista Viva.





Jorge Rial, el periodista y conductor de " Quien la criticó duramente por estos dichos fue, el periodista y conductor de " Intrusos ", que escribió el siguiente tuit en su cuenta oficial:

Viale pareció adelantarse a la crítica y en la entrevista había dicho: "Les molesta que haya sido yo la que protagonice la primera serie producida por Netflix en el país. Si trabajo es porque trabajo, si no trabajo es porque no trabajo, y si trabajo es porque soy la nieta de, o la hija de, o la hermana de. Como si los trabajos, en mi caso, fueran regalos que aparecen. Y las formas, ¿no? El cómo se dice empaña lo que se está diciendo. Ya estoy acostumbrada".









La seriefue el primer material argentino producido íntegramente por, la popular plataforma de películas, series y documentales.