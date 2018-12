Jorge Rial define el futuro de "Intrusos" para 2019: "Creo que hay etapas"

Jorge Rial habló de su futuro televisivo ante los rumores de su salida de "Intrusos", América, y aseguró que tiene distintos planes para el año que viene. habló de su futuro televisivo ante los rumores de su salida de, y aseguró que tiene distintos planes para el año que viene.





"Donde me quedo es en América, que es mi casa y de ahí no me muevo. Estamos viendo qué va a pasar con Intrusos", dijo el conductor a Revista Pronto.





"Creo que hay etapas. Uno se tiene que dar cuenta cuando el programa necesita una cosa y vos también. Intrusos marcó una línea editorial fuerte dentro de los programas de espectáculos, dimos vuelta lo que era hacer espectáculos en la Argentina y siento que se tiene que venir otra generación, con otra manera de hacer periodismo de espectáculos", argumentó Rial. , argumentó





Además, el periodista reflexionó acerca de lo que lograron con el programa: "Pudimos meter opinión dentro del periodismo de espectáculos e hicimos actualidad, dentro de un rubro en el que no se hacía. Creamos personajes, marcamos agenda y hoy siento que estoy para hacer otras cosas también. Vamos a ver cómo sigue todo. El verano lo vamos a hacer, vamos a seguir al aire y en ese sentido el canal se porta bárbaro porque nos ha apoyado mucho".