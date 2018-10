Jorge Rial cumple 57: El mensaje de su novia Romina Pereiro y la foto del tatuaje compartido

Alejado de la televisión por licencia, Jorge Rial celebra hoy sus 57 años de vida. El conductor que nació en Munro y que se convirtió en uno de los más influyentes de la pantalla chica planea su vuelta para noviembre o bien diciembre de este año.

Si bien no está confirmada la fecha, se estima que Rial volverá a tomar el mando de "Intrusos" el mes que viene, fecha que Moria Casán (actual conductora) se tomará unas vacaciones.

Mientras tanto, Rial disfruta junto a su pareja, Romina Pereiro, con quien sale desde hace un año. Jorge y Romina acaban de realizar un viaje al exterior y en su vuelta se realizaron dos tatuajes en conjunto. Él se hizo un sol en su brazo y ella una luna.

Hoy, en el día de su cumpleaños, Romina le dejó este bello mensaje en su cuenta de Instagram:

"Viniste cuando no te esperaba y empezamos a construir desde el amor, sin planificar , naturalmente

Me devolviste la familia que me habían arrancado y sumaste la apuesta, porque la ensamblamos, con buenos y no tan buenos momentos, pero siempre de la mano y así nos dimos cuenta que el amor puede con todo. Que tengas un feliz cumple! te amo y estoy enamorada de esta familia (somos muchos y me encanta!!!)"