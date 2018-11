Jorge Rial criticó a Macri: "Está cometiendo unas torpezas increíbles"

Jorge Rial regresa recargado, el lunes, a la conducción de Intrusos y, como adelanto de su regreso, el animador dialogó con Pamela a la tarde y, entre otras declaraciones, disparó contra el Gobierno de Mauricio Macri.

"A la gente la noto triste y angustiada, bancando la esperanza desde la esperanza que no se la dan desde el poder. Hoy no tienen de dónde agarrarse, se agarran porque tenemos muchas ganas de salir adelante aunque hoy parece imposible salir adelante. Uno lo ve muy difícil y el Gobierno solo está cometiendo unas torpezas increíbles. Pocas veces vi pegarse tantos tiros en los pies como en estos últimos meses y eso a la gente la pone muy mal y si ellos se contradicen, todo, ¿qué te queda?", opinó para el ciclo que conduce Pamela David, por América.

Cuando le preguntaron si se había sentido defraudado: "Nah. No, no, obviamente que un Gobierno nuevo siempre trae esperanza, pero más o menos a los pocos meses te dabas cuenta para dónde iba... Pero nunca imaginé que se iba a profundizar tanto la crisis, que iba a volver el FMI, o que un día digan 'somos el país con mayores impuestos' y al otro día 'tenemos que aumentar los impuestos' y al otro día otra cosa", aseguró. Y agregó: "Eso no lo imaginé nunca pero el perfil era ese. Son ceos, tecnócratas".

Sobre una posible reelección: "A los dos (por Cristina Fernández de Kirchner y Macri) les conviene. Uno necesita del otro. Si le ponen plata en el bolsillo a la gente, es probable (que gane Macri). Macri tiene que terminar su mandato y encauzar, hacer todo lo que prometió. Tiene que cumplir, es lo único que se le pide".

"Que cumpla lo que prometió. A mí me dijo en la cara que no iba a devaluar. Hizo todo lo contrario. Entonces hubo una herencia gravísima y fuerte, pero ahora la aumentaron, ya hay responsabilidad propia en esto también", concluyó.

