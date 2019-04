Jorge Rial tras contraer matrimonio con Romina Pereiro: "Estoy donde siempre quise estar"

El sábado último, Jorge Rial y Romina Pereiro dieron el sí en un casamiento íntimo, rodeado de amigos y sin celulares dentro del salón.





Minutos después de las 18, un grupo selecto de invitados comenzó a llegar a salón El abierto. Los compañeros de "Intrusos", la diseñadora Paz Cornú, encargada del vestido de la novia, Claudia Villafañe, la organizadora del evento y, por supuesto, Morena y Rocío, las hijas de Rial, fueron algunos de los que llegaron temprano para acompañar este importante acontecimiento.





Luego de la ceremonia donde dieron el sí, el periodista y la nutricionista salieron sonrientes al estacionamiento del lugar para saludar a la prensa, mostrar los anillos y darse el primer beso como casados frente a las cámaras.





Entre otros, estuvieron invitados Marcelo Polino, Augusto Tartufoli y su mujer, Marcela Tauro y su novio, Martín Bisio, Damián Rojo, Débora D´Amato, Daniel Ambrosino, Pia Shaw, Guillermo Marín y Valeria Archimó, Sergio Veron y Paz Cornú con su flamante marido.





Lo cierto es que, antes de terminar el fin de semana, Jorge escribió unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram para su mujer, hijas y nieto tras el momento único que vivió: "Se termina el fin de semana más importante de mi vida. Volví a tomar un nuevo desafío en mi vida. Estoy donde siempre quise estar. Mirando el paisaje y no una meta que siempre te van corriendo. Con mi nieto en brazos y siendo testigo de mi casamiento. Nunca lo había pensado y el destino lo tenía reservado como una maravillosa sorpresa. Y con una familia hermosa. Que llegó cuando solo parecía un horizonte lejano, casi inalcanzable. Pero no. Como en los cuentos infantiles llegó una princesa, me dió un beso y pasé de sapo a príncipe. Es el amor que se impuso por prepotencia. Soy feliz. Con @romipereiro. Mi compañera de la vida. Con @moreerial y @rochirial, las que bancaron todas como un scrum de amor. A Viole y Emma, que hoy están en mi corazón. Un lugar en el que entran más hijos. Y @francescoambrosionirialok, ese regalo del cielo. Y los amigos. Y la familia. Y todos los que pasaron cuando se los necesito. Me quedo en mi lugar en el mundo. En el corazón de mi familia".