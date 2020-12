Jorge Rial contó que dos hijos de Diego Maradona se opusieron al ADN de Santiago Lara y Magalí Gil

A una semana de la muerte de Diego Maradona, aún queda pendiente que se resuelva el tema de su paternidad en torno a Magalí Gil y Santiago Lara, quienes están luchando para conocer si son hijos del Diez o no.

Y este miércoles, Jorge Rial reveló en "Intrusos" que hay dos de los cinco hijos reconocidos del exfutbolista (Dalma, Gianinna, Diego Jr, Jana y Dieguito Fernando) que se oponen a que se realice el estudio de ADN.

"Los hijos son cinco, reconocidos. Pero hay dos dando vueltas: Magalí y Santiago. De ese tema se habló y no hay unanimidad con respecto a entregar de parte voluntaria muestra de ADN para hacer el cotejo. ¿Quién habrá dicho que no? Porque no te pueden obligar. Pero se habló del tema. 'Muchachos somos 5, pero podemos ser 7 y cambia todo el panorama. ¿Qué hacemos? ¿Vamos voluntariamente y nos sacamos esto de encima rápido o no?'", indicó el periodista.

LEER MÁS La palabra de Claudia Villafañe tras la muerte de Diego Maradona: "Quiero que mis nietos lo recuerden como El Babu"

Por su parte, Adrián Pallares sumó: "Supongo que los dos hijos que lucharon contra esto, Jana y Diego Junior, no habrán dicho que no. Habrá sido alguno del otro grupo".

Y Rial detalló: "¿Saben quiénes dijeron que 'no'? Diego Junior y Jana. No quiero adjetivar ni nada. Están todos a flor de piel, pero me sorprendió que haya venido de ese lado, en una charla informal. Esto a todos nos llama la atención, porque las que parecían más férreas eran Dalma y Gianinna. Pero parece que por ahora los que dijeron que no son ellos. Por ahí cambian... No quiero adjetivar porque no estoy en la piel de ellos. Pero los que dijeron que no en una charla informal fueron ellos dos".

LEER MÁS Diego Maradona le habría pagado una importante suma de dinero a su hermana Ana para que lo cuide