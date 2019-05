Jorge Rial contó cómo fue el fuerte trato con su madre: "Su relación era desde la violencia"

Jorge Rial contó una dura experiencia de su infancia por la violencia que recibía de su madre en programa "PH, Podemos Hablar". contó una dura experiencia de su infancia por la violencia que recibía de su madre en programa





"Intrusos", América, hizo un repaso por la historia del vínculo con sus padres. El conductor de, hizo un repaso por la historia del vínculo con sus padres.





"Mis viejos eran campesinos, tenían tercer grado uno y el otro primero o segundo; y mi vieja me demostraba el amor desde la violencia. Lo cuento así porque en terapia logré reconciliarme con ella", reflexionó Rial.





"Su relación era desde la violencia y yo no era un pibe muy tranquilo. Estuve internado por violencia de mi vieja. En el almacén, agarró un sachet de lavandina y me lo tiró. Tragué lavandina, me tuvieron que internar y estuve ahí...", recordó.





Y apuntó sobre su madre: "Pude reconciliarme con ella después de que murió con mucho laburo de terapia. Me di cuenta que esa era su forma de amarme y que me amó. Me doy cuenta por la forma en que yo soy con la gente que quiero. Hay una raíz buena".