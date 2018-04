Jorge Rial, conmovido por la muerte de su camarógrafo de 50 años, Cristian Caracciolo

América. Con solo 50 años de vida, Cristian Caracciolo, camarógrafo de " Ayer, la triste noticia conmovió a la familia de. Con solo 50 años de vida,camarógrafo de " Intrusos ", falleció como consecuencia de una corta y repentina enfermedad.





Cristian es padre de 5 nenas y está casado. El golpe fue muy duro para toda su familia, sus compañeros de trabajo y gente del medio que lo recordó en las redes sociales.





Jorge Rial, conductor de "Intrusos", le dedicó unas palabras en Twitter pero hoy en la apertura de su programa quiso recordarlo con unas hermosas palabras.





"Hoy va a ser un día difícil. Acabo de ver la foto de Cristian en el cierre del programa de Mariano (Iúdica) y es muy fuerte", dijo Rial, y agregó: "'Que hija de p... es esta vida', dice uno, es lo que te sale. Estamos todos muy conmovidos. Lo veo y no puedo creer que nos falte Cristian. Me impresionó mucho la reacción de la gente que siempre estuvo del otro lado como entrevistado. La relación entre el entrevistador y el entrevistado no siempre es buena porque a veces molestamos, incomodamos (...) Muchas veces había que incomodar para traer la nota, y los que alguna vez se sintieron incómodos por su presencia lo recordaron con absoluto cariño".





"Era un tipo generoso, siempre tenía una sonrisa. Un tipo que se divertía, tenía chistes y aflojaba las notas", dijo Rial. Y agregó: "Estamos todos hechos m... por cómo fue la velocidad con la que pasó todo. De un día para el otro nos enteramos de que estaba mal y ayer en medio del programa nos avisaron. No sabíamos qué había pasado, qué carajo le puede pasar a una persona con tanta energía y tanta vida. Cinco hermosas hijas mujeres", enfatizó.





