Jorge Monastersky llevó a la Justicia a Catherine Fulop, luego de que la actriz y conductora comparara el genocidio nazi con lo que sucede en su país natal, Venezuela, bajo el gobierno de El abogadollevó a la Justicia a, luego de que la actriz y conductora comparara el genocidio nazi con lo que sucede en su país natal,, bajo el gobierno de Nicolás Maduro

La denuncia es por xenofobia y discriminación. PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el letrado, quien fundamentó su denuncia.





"Los dichos de Fulop embarcan dentro de la normativa de ley de discriminación y xenofobia. No es un delito de acción privado o un intento de retractación elimina el delito, no es el caso este, que es un delito de acción pública que tramita ante el fuero Federal", explicó Monastersky.





Y fundamentó: "No hay que juzgar el pensamiento político que puede tener la señora Fulop sobre Venezuela, que uno puede compartir o no, no hay que juzgar que juzgar cómo es como actriz, sino estrictamente lo que dijo en un día como ayer que se conmemoraba el aniversario donde hubo seis millones de judíos muertos y lo que hizo ella con sus dichos es sobre manera generar la responsabilidad a los propios judíos del genocidio que estuvo en cabeza de Hitler. En términos claros y concretos, decir que Hitler no lo pudo haber logrado si no era por los propios judíos".

"Los términos donde ella hizo alguna especie de descargo (por su mensaje en redes sociales) no elimina el delito para el que caso que el juzgado que intervenga considere que lo hubo", finalizó el abogado.





Quiero expresar mis disculpas más profundas a la comunidad judía porque mis expresiones del día de hoy pudieron ser consideradas ofensivas o malinterpretadas. Sin ambigüedades, mi respeto y admiración al pueblo judío, más aún un día como hoy en el aniversario de la Shoa #NuncaMas — Catherine Fulop (@catherine_fulop) 2 de mayo de 2019



@DAIAArgentina he cometido un grave error que quisiera enmendar. Por eso me pongo a disposición para lo que consideren necesario a fin de poder demostrarles mi verdadero sentimiento hacia ustedes — Catherine Fulop (@catherine_fulop) 3 de mayo de 2019



