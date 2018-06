Jorge Messi se defendió de las acusaciones de lavado de dinero: "No hay nada más raro que esto"

Lionel Messi y su padre Jorge Messi develada en los Panama Papers, recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por la unidad antilavado de Panamá a principios del año pasado. Mega Star Enterprises Inc, la sociedad dey su padredevelada en los, recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por la unidad antilavado de Panamá a principios del año pasado.





Los Messi habían asegurado en abril del 2016 que estaba "totalmente inactiva". Sin embargo, según surge de una nueva filtración de documentos del estudio Mossack Fonseca compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), la sociedad siguió vigente.





La firma no había sido incluida en la denuncia de la Justicia española que derivó en una condena por evasión contra el jugador. Su abogado negó cualquier irregularidad y aseguró que su situación frente al fisco español fue completamente regularizada.

Luis Ventura para "Infama Recargado", el papá de Messi se defendió y aclaró: "Es algo que pasó después del 2013 con esa sociedad de mierda que había creado el estudio Juárez y que llevaba la estructura que se había generado. Nunca se usó y se había creado como pantalla ese año".





"Si hubiese sido una sociedad, hubiese habido movimientos. Y estaríamos todos presos. No hay nada más raro que esto y lo que están diciendo es una barbaridad. Yo me gano la vida en España y gano muy bien, no necesito quedarme con ninguna plata", remarcó.





