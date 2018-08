Jorge Martínez tomó una postura distinta a la de Verónica Castro tras sus dichos en México

Verónica Castro está filmando una ficción para está filmando una ficción para Netflix , y por ello se encuentra realizando una serie de entrevistas en México.





Jorge Martínez, con quien tuvo un romance en 1982 cuando hicieron "Verónica, el rostro del amor" y lo aniquiló. Según Verónica, Martínez es "¡El más abusivo, mantenido y vividor!". La actriz recordó al actor, con quien tuvo un romance en 1982 cuando hicieron "Verónica, el rostro del amor" y lo aniquiló. Según Verónica, Martínez es





"¡Fueron tres meses! Fue el tiempo de la temporada de teatro, nada más. Se portaba feo, tenía todo fríamente calculado para venirse a México. ¡Lo caché en pleno restaurante! '¿No es que estabas divorciado?'. Él estaba saliendo conmigo, pero seguían casados, se habían puesto de acuerdo. ¿Qué lindo, verdad?", acusó Castro mientras se notaba que el enojo le iba ganado.

A pesar de lo sucedido con Martínez, la mexicana indicó que por haber tenido problemas con un argentino, eso no puede aplicarlo al país: "Yo amo Argentina. Me ha ido muy bien. Hay gente amorosa, no voy a criticar a toda la Argentina por un argentino hijo de su madre".





Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con Jorge Martínez para que dé su palabra y optó por no hablar del tema: "Muchas gracias por comunicarse, pero yo de estas cosas no hablo. Es algo que no me interesa".