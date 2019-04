Jorge Martínez defendió a Juan Darthés: "Es un tipo sano y familiar"

Jorge Martínez salió en defensa de Juan Darthés, quien fue denunciado de violación por Thelma Fardin y En una entrevista radial,salió en defensa de, quien fue denunciado de violación por acoso por varias mujeres más.





Consultado específicamente sobre la denuncia de Thelma contra Darthés, el actor dijo en una nota con Radio Mitre: "No, no opino. Cómo vas a opinar si no sabes qué paso. Si yo hubiera estado te doy una opinión. Me sorprendió mucho que se nombre a Darthés. Lo considero muy familiar, muy de hogar, un tipo muy sano y trabajador. Me parece un tipo bárbaro. Pero de ahí a opinar si lo hizo o no, no sé".

juan darthes.jpg







Mauro Viale para A24, antes de irse a Brasil, que ya estaba muerto en vida por la condena social, Martínez manifestó: "Desgraciadamente se tuvo que fugar a Brasil. No es una pavada eso. Siempre trabajó y ahora de repente se le cayó un edificio encima, muy duro. Lo llamé pero él estaba afuera y la abogada me dijo que él sabe que yo llame". Y confesó: "Me gustaría sentarme a tomar un café". Al comentarle que Darthés había expresado en la entrevista conpara, antes de irse a Brasil, que ya estaba muerto en vida por la condena social, Martínez manifestó:Y confesó:





Por otro lado, Jorge analizó la actualidad televisiva y opinó: "La televisión de hoy no me atrae. No tengo ganas de verla. No me engancha. Quizás es porque hice mucha televisión. Ya no son como los programas que hacía yo. Sé que están bien hechos pero no me tira la televisión. Con Extraña Dama hacíamos 30 puntos y hoy hacen 10 y festejan, son épocas. Acá lo mediático funciona mejor que otra cosa. No me gusta".

thelma fardin.jpg