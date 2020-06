Jorge Lanata volvió a la tv y se desquitó con Tinelli: Mostró varios tweets donde elogiaba al macrismo

Jorge Lanata regresó a la televisión durante la noche del domingo en la pantalla del Trece. Tras haber dejado la industria por cuestiones de salud durante el 2019, el periodista y conductor volvió a su ya clásico envío.

Lanata estrenó escenografía: Un cuadrado de pantallas que simulan una caja. En su inicio, realizó un monólogo donde habló de los negocios en la cuarentena, de licitaciones para investigaciones a amigos del gobierno (incluido funcionarios) y le pegó duro y parejo a Marcelo Tinelli, figura del mismo canal.

La rivalidad entre ambos viene desde hace algunos años y la última semana se acrecentó cuando Marcelo hizo pública una queja al macrismo por el uso despiadado de trolls.

En el comienzo de su monólogo, Jorge explicó que durante el programa, los espectadores iban a ver un ahorcado a la izquierda de la pantalla cuyo nombre era el que consideran en "boludo de la semana".

"Para que te enteres quién es para nosotros el boludo de la semana", exclamó Jorge. "No sé por qué, Alejandro Borensztein (politólogo de Clarín e hijo de Tato Bores) se enojó con eso. Él había hecho el concurso del pelotudo y hoy nos dedica un largo párrafo en Clarín. Ale, tranquilo, vos nos vas a ganar siempre, nosotros no pretendemos ganarte, no te preocupes. Por qué le pusimos boludo y no pelotudo como vos elegiste, porque pelotudo nos parece muy agresivo y boludo nos parece más coloquial", dijo Jorge en su argumento.

Cabe destacar que Borensztein incluyó a Marcelo Tinelli en esa lista cuando animador se fue a Esquel con su familia un día antes de la cuarentena, lo que disparó aquella nota de Tinelli con Luis Novaresio en Radio La Red (AM 910) donde asegura que es hostigado por el diario del grupo para que el trabaja.

Sin embargo, lo más picante de la interna en el grupo Clarín y El Trece con Tinelli pasó sobre el final del monólogo de Lanata. El conductor hizo lo mismo que había anticipado en la semana en Radio Mitre y sacó a relucir viejos tweets de Tinelli cuando visitó Casa Rosada durante la gestión de Mauricio Macri, elogió a María Eugenia Vidal y hasta promocionó la marca de ropa de su hija Micaela (Ginebra) con una foto de la ex primera dama, Juliana Awada, que lució uno de sus modelos.

"Fue conmovedor leer esta semana un tweet de Marce (Tinelli) denunciando, textual, ´el macrismo lo espiaba´, dijo Marce que le escuchaban los teléfonos, le leían los mails, lo apretaban con la AFIP, tenían un aparato del estado que pagábamos nosotros para perseguir a los que pensábamos distinto o a los propios que pudieran descarriarse. Hicimos una cosa bastante simple, nos metimos en el tunel del tiempo de Twitter", adelantó Jorge.

Y atacó: "Primero, en los viejos tiempos era crítico de Cristina. Igual la enemistad de Marce con Cristina duró poco tiempo, fijate otro tweet. Después balanceaba con Mariu Vidal. Y también le hizo un chivo a la hija con Juliana Awada. Y también se encontró con Mauri en una reunión que él mismo definió como ´divina´. ¡Mirá si te grabaron cuando estabas ahí! Modulame la taza. Viejos tweets de Tinelli que han quedado olvidados a partir del último".

