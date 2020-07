Jorge Lanata volvió a disparar contra "Bake Off": "Se sospecha que está todo arreglado"

Pese a que "Bake Off" terminó, Jorge Lanata aprovechó el aire de "Periodismo Para Todos (PPT)" para poner en duda la veracidad del ciclo que condujo Paula Chaves.

Al periodista lo enoja que el programa de Telefe haya tenido más rating que el suyo, que se emite por El Trece, durante los domingos que les tocó competir.

"Sé que me van a seguir ganando. Me deprime un poco que a la gente le interese más ver cómo se hace un Rogel que enterarse de qué pasa con la pandemia y la política“, había declarado Lanata, cuando "Bake Off" todavía estaba al aire.

Y ahora, que el certamen de pastelería ya finalizó, Jorge aprovechó el aire de su programa y arrojó otro duro comentario que tuvo mucho rebote en las redes.

"Día 115 de cuarentena. En 5 días se define si se abre o no se abre. Hay más suspenso que en la final de un reality", señaló Lanata, mientras se mostraban imágenes de "Bake Off".

