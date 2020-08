Jorge Lanata a Viviana Canosa: "Es irresponsable lo que hiciste, no está bien"

Jorge Lanata habló en su programa "PPT Box", El Trece, sobre la polémica que generó cuando Viviana Canosa tomó al aire dióxido de cloro en su ciclo del Nueve.

Además, el conductor se refirió a la muerte del niño de 5 años en Neuquén, cuyos padres admitieron que le dieron dióxido de cloro.

“La otra vez cuando pasamos esto, yo pensé que era irresponsable lo que hiciste, Viviana. No está bien. Más allá de que eso no hubiera tenido ningún efecto, todavía no hicieron la autopsia del nene que se murió por tomar dióxido de cloro, que es lo que vos recomendabas”, señaló Lanata en el arranque de su ciclo.

Y agregó: “Yo rezo para que se haya muerto de otra cosa, porque va a ser imbancable para vos si el nene se murió por tomar dióxido de cloro, cuando vos aparecías en la tele diciendo ‘yo no lo recomiendo, pero lo tomo’”.

"Por favor no tomen dióxido de cloro. y ojalá, Canosa, que este chico, obvio, estuviera vivo. Pero que no se haya muerto de eso", concluyó el periodista.