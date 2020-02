Jorge Lanata retomó la conducción en radio tras cuatro meses: "No estoy recuperado del todo"

Jorge Lanata retomó la conducción de su ciclo radial "Lanata sin filtro", Radio Mitre, desde su domicilio y tras cuatro meses ausente por su problema de salud por el cual pasó por varias intervenciones y tratamientos.

Fue luego de aquella caída al suelo que sufrió en los estudios de la radio. El conductor contó que adelgazó 30 kilos y que se está recuperando.

“Hace mucho que no nos encontramos, hace cuatro meses, es mucho tiempo. Pasé por Favaloro, por el Británico y por Fleni. Como dijo mi hija, tuve punto de vista de bebé durante cuatro meses mirando para arriba. Y todavía hoy lo tengo, porque no estoy recuperado del todo, pero se supone que lo voy a estar en los próximos meses", indicó el periodista.

"En este tiempo que miraba para arriba me negué a tomar contacto con cosas que me alejaran de pensar. Les tengo que contar ahora a todos los que me regalaron libros que no los leí, tampoco vi series de Netflix”, añadió.

Y destacó: “Armé en un cuarto un mini Fleni... puse una colchoneta de las que se levantan y una bicicleta fija. Estoy tratando de mantenerme. Bajé 30 kilos, pero tengo que bajar 10 más y ahí estoy”.

“El último mes empecé a ver un poquito de televisión, tenía clavado en TN. Una vez lo llamé a (Nicolás) Wiñazki para salir, porque quería participar de lo que estaban hablando...”, reconoció Lanata entre risas.

“Me sirvió para aprender algunas cosas. Que estupidez haberme caído en la radio. Qué increíble que una boludez así produzca lo que me pasó. Me caí de espaldas, me dolió mucho, se me cortó la respiración. En ese momento, pensamos que no era nada, pero después nos dimos cuenta de que se había roto una vértebra, la L1, y después esa vértebra se aplastó y todo se fue complicando”, agregó.