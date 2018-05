En un extenso mano a mano, la conductora le preguntó si era mujeriego, a lo que el conductor respondió sin vueltas.





"Soy un hombre grande. Me gustan las chicas, me encantan las chicas, es raro que alguien diga eso por la televisión ¿no? Porque en general a otros les gusta cualquier cosa. Me encantan las minas, sí, me encantan", respondió el periodista.





Legrand le preguntó si tenía éxito con ellas, Lanata contestó: "Sí, inexplicablemente sí".



Sara Stewart Brown después de pasar varios momentos fuertes de vida juntos. Cabe recordar que en mayo de 2016 el periodista se separó dedespués de pasar varios momentos fuertes de vida juntos.

estuvo como invitado especial el sábado a la noche a la mesa de Mirtha Legrand