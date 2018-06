Jorge Lanata llevará a juicio a Flor de la V

Flor de la V y Jorge Lanata acaba de escalar un nivel, luego de que el conductor de Periodismo para todos, comentara, este martes, que accionará legalmente contra la comediante, a raíz de sus declaraciones en las que dio por seguro que el comunicador recibe dinero por parte del Gobierno. La pelea entreacaba de escalar un nivel, luego de que el conductor de Periodismo para todos, comentara, este martes, que accionará legalmente contra la comediante, a raíz de sus declaraciones en las que dio por seguro que el comunicador recibe dinero por parte del Gobierno.

"Cagón, se te notan los sobres, te pagan y te callas la boca", declaró De la V el pasado viernes, en su programa que realiza por Ciudad Magazine.

Hoy, en diálogo con Intrusos, Lanata confirmó el avance judicial: "Yo no hablo de ella, no me interesa hablar de ella, por el tema de los sobres se le enviara una carta documento y queremos ver si dice lo mismo y lo repite en tribunales".

