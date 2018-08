Jorge Lanata: "La carta de Flor de la V me parece una grasada"

En " Intrusos " Moria Casán habló con el periodista Jorge Lanata sobre su enfrentamiento con Florencia de la V un día antes de verse cara a cara en una conciliación.





"rara esta situación, no es importante para mi, no tiene nada que ver con mi trabajo. Pero mañana voy a ir (a la conciliación) porque para mí se fue de boca Flor de la V con lo que dijo y quiero que se retracte". Desde un móvil con Pablo Layus, el conductor dijo que le parece





"Se agarraron de una vieja declaración mía, de hace 4 años, que la vuelvo a decir: para mi Flor de la V es un transexual, y yo no tengo nada contra eso. Amo a los transexuales, a los no sexuales, lo que quieras. Ahora es un trasexual, yo no creo que Flor sea una mujer, es mi opinión. Pero esto no es un delito, ella sí me acusa de un delito", aseguró Lanata.





"Lo que yo hago es una demanda por injurias pero lo único que quiero es que ella diga que se equivocó o que mintió y listo, para mí termina ahí", agregó.





"Flor estuvo muy hábil, ella o su abogado, en sacar esta carta hacia el INADI ayer porque hoy se confunde todo", dijo el periodista aunque agregó que para él esa carta "me pareció una grasada, está mal escrita, yo le recomendaría ir a un taller literario. Y desde el punto de vista jurídico no tienen ningún valor".





Y terminó con un lapidario: "Ella está sobreactuando todo".





Mirá!

Embed