Jorge Lanata, irónico con Marley: "Ahora que pierde no dice nada"

Los domingos, la televisión argentina se divide en un prime time picante. Por un lado, Jorge Lanata con "Periodismo para todos". Y, por el otro, Marley con "Por el mundo".

En las últimas horas, Lanata fue uno de los entrevistados de "Mujeres del Trece" y allí le preguntaron: "¿A quién elegís para ganarle un juicio? ¿A Viviana Canosa, Luis Ventura o a Marley?".

"No, no tengo problemas con ninguno. Me da igual", respondió el conductor de "PPT".

LEER TAMBIÉN: Rodrigo Cascón confesó que también lleva más de 150 días sin sexo y reveló con qué famosa tiene fantasías

Soledad Silveyra, otras de las conductoras, entonces consultó: "¿A Marley? ¿Marley te hizo un juicio?".

A lo que Lanata respondió: "Marley no me hizo un juicio". Pero luego sentenció: "Marley en un momento hablaba de mí cuando me ganaba en el rating, y ahora que pierde no dice nada".

Según IBOPE, el ciclo conducido por Jorge Lanata alcanzó un rating de 12.5 puntos, contra los 8,7 del programa de Marley.

LEER TAMBIÉN: Agustín Sierra le contestó el piropo a Nati Jota pero está ilusionado con otra rubia