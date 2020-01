Jorge Lanata se hará una cirugía en Estados Unidos

Jorge Lanata viajó a los Estados Unidos para someterse a una cirugía. Después de estar internado durante dos meses en el Insituto Fleni por una fractura de vértebra lumbar, el periodista será intervenido en Nueva York. La información la brindaron el domingo en "Infama", América.

Hace unos días Lanata dio más detalles de su recuperación: “Estoy en la cama convaleciente y están pelotudeando ahí. A qué hora piensan cerrar el pase? Me tienen acá atado a la cama pero no puedo escaparme”, bromeó el periodista en charla con Marcelo Longobardi por Radio Mitre. Y agregó con humor: “En cualquier momento me escapo de la internación”.

Y explicó: “Yo estoy bien... en recuperación... En los próximos días voy a ver si hago una especie de operación ambulatoria y después ya voy a estar mejor".

“El laburo acá en Fleni es muy bueno porque lograron que caminara un montón”, destacó Lanata sobre el trabajo de los médicos.

“Estoy en una etapa preolímpica. Yo no hacía gimnasia desde el colegio, donde hacía ejercicios una vez por semana Ahora hago dos veces por día”, puntualizó.