Jorge Lanata habló de su estado de salud: "Puedo caminar con un bastón"

"Palabra de Leuco" y se refirió a su estado de salud a más de dos meses de recibir el alta. Jorge Lanata fue entrevistado por Alfredo Leuco en TN en su programay se refirió a su estado de salud a más de dos meses de recibir el alta.





jorge lanata 2.jpg



"Yo tengo una cosa que se llama neuropatía diabética. Eso te agarra por la diabetes, te agarra en las piernas. Están los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho", añadió el conductor de "PPT".

Y explicó: "Ahora estoy medio jodido de esto y por eso no puedo hacer distancias largas. Puedo caminar con un bastón, pero si tengo que hacer 200 metros, no puedo ir".

"Muchos me preguntan por qué aparezco en el programa con una silla. Es porque desde la puerta del canal hasta al estudio hay una distancia larga, y entonces estoy en una silla. Es gracioso, porque viste que es como que la gente se avergonzara de las enfermedades, y yo no tengo la culpa de lo que me pasa", comentó Lanata.





"¿Por qué no lo voy a mostrar? Si yo en la vida estoy en una silla en algún momento, aparezco en una silla en la televisión. No pasa nada, pero es como que nadie habla de esas cosas. O sea, estoy mejor que hace dos meses atrás, tengo que laburar menos -en algunas cosas las cumplo y en otras no-, hago kinesiología todos los días a las 7 de la mañana. Es algo lento, pero es bueno y me hace bien. Y bueno, nada, así estoy, así que mandale un beso a tu vieja y agradecele la pregunta", finalizó el periodista.





