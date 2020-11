Jorge Lanata habló de la decisión de Diego Leuco de dejar su programa de radio

Jorge Lanata habló al aire este lunes sobre la salida de Diego Leuco de su programa de radio "Lanata sin filtro", Radio Mitre.

“Yo me voy de vacaciones el 1 de diciembre y él me va a cubrir durante ese mes. No tengo mucho que contar, más allá de que Diego estuvo acá siete años y es fácil imaginarse lo que pienso de él, porque es la persona que me reemplazaba cuando yo no podía venir o cuando me iba", indicó el conductor.

Y agregó: "Él (Leuco) seguro va a empezar algo en la tele y quizás eso le quite más tiempo y no sé qué va a pasar en la radio. Pero en algún momento, como le decía el otro día cuando hablamos acá en mi casa, nos vamos a volver a cruzar, porque este mundo es chiquito”.

Lanata dejó en claro quién será el reemplazo del periodista: “Se va a incorporar al equipo, en enero, Gonzalo Sánchez. Yo lo llamo ‘gente nuestra’ porque es como ustedes: ya laburamos juntos. Con él estuvimos en China haciendo un documental, laburó en Crítica, en Clarín y ahora está en la radio, así que ya lo conocen, no hace falta que lo presente”.

Leuco en ese momento tomó la palabra y aportó: “Simplemente, agradecerte a vos y a la radio la generosidad de entender toda la situación. Es gracioso porque la gente, no el periodismo, sino la gente normal, se decepciona cuando no hay quilombo, ¿viste? Me llaman primos, amigos y me dicen ‘¿qué pasó?’ ‘Nada, hablé con Jorge y quedamos que a fin de año ya está’. Y me preguntan: ‘¿No pasó nada entonces?’ Y te dejan de hablar, ¡como que no garpa!”.

Diego aclaró además que seguirá en el ciclo radial hasta el 31 de diciembre, fecha en que expira su contrato.

