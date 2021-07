Jorge Lanata dijo que Chano no tuvo ningún brote psicótico: "Él es víctima del accionar policial"

Jorge Lanata desmintió la noticia de que Chano Charpentier había sufrido un brote psicótico que le provocó la internación de urgencia tras recibir un disparo en su abdomen por parte de la Policía.

El cantante resultó detenido tras protagonizar un enfrentamiento con agentes policiales. Chano quiso apuñalar a uno de los efectivos, pero terminó con un disparo en su panza.

El músico fue trasladado al Sanatorio Otamendi, para ser tratado por la herida de bala, que recibió tras atacar al policía. Según se supo, el incidente se produjo cuando un grupo de efectivos se acercó a la casa de la madre de Chano.

“A mí me parece que muchas de las cosas que se están diciendo son inexactas y que el enfoque de la noticia es equivocado. Chano no tuvo un brote psicótico porque Chano no es psicótico”, comenzó diciendo el conductor de “Lanata sin filtro”.

Y agregó: “Lo del brote psicótico lo diagnostica la Policía. Esto ni siquiera es un perito de la Policía. Chano es un pibe que tiene problemas con las drogas, lo sabemos todos. Como cualquiera que ha tenido problemas con las drogas y yo los he tenido, tiene altos y bajos. Últimamente no estaba bien con este tema. La familia quería consensuar con él una internación”.

“Lo que pasó es que se quedó en la casa solo encerrado, no quería ver a nadie. Echó a la mamá que lo había ido a ver porque la idea de la familia era pedir una intervención ante la Justicia”, prosiguió Lanata, indicando que no era la idea internarlo de manera compulsiva, sino consensuar un acompañante terapéutico y un psiquiatra que lo acompañaran permanentemente.

“Es un delirio que la Policía no esté capacitada para poder controlar a un tipo que está zarpado con una droga. Disparar ni siquiera es la última, no es ninguna opción. Se supone que para eso los entrenan, para reducir a una persona”, criticó muy duro el conductor. “Chano está internado en el Otamendi, en terapia intensiva. Está con respirador, perdió un riñón, el bazo y el páncreas”, detalló Jorge.

Sobre el enfrentamiento con la Policía, indicó que el cantante “obviamente estaba mal, pero estamos contando la noticia al revés, Chano es víctima del accionar policial. Habría que preguntarle a (Sergio) Berni si Facundo Amendolara sigue siendo policía. No es ni siquiera el caso (Luis) Chocobar, porque Chocobar le dispara por la espalda a un tipo que va corriendo. Este le dispara a dos metros a una persona con una 9mm. Es una locura”.

“Chano ya tiene portación de cara. Yo cuento lo que me contó la madre. Aunque todo eso fuera mentira, el policía no puede disparar. Solo puede hacerlo cuando la agresión del otro lado es similar”, cerró Lanata.

