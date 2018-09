Jorge Lanata destrozó a Dady Brieva: "Le agradezco que muestre que es un miserable"

Luis Novaresio por Dady Brieva volvió a generar polémica con una nueva aparición pública. Esta vez, el humorista levantó polvareda con sus declaraciones durante una entrevista con el periodistapor A24

"El nivel de envenenamiento es tan grande... ¿Qué es lo que hace que un periodista se levante todos los días y vaya a trabajar para hablar de un gobierno que hace tres años que no está? No envenenen todo, una cosa son los bolsos de López, otra lo que dice Rizzo, Echarri o Romano. Yo no estoy en contra de Casero ni de Baby Etchecopar, nunca mataría al cartero", arrancó a decir Dady. Y agregó: "Si pudieran, agarrarían un camión y atravesarían a los piqueteros".

Pero las declaraciones del santafesino enfurecieron a Jorge Lanata, quien salió a destrozarlo desde su programa por Radio Mitre, Lanata sin filtro.

"Le agradezco a Brieva que muestre que es un miserable, peor que me mienta y que me diga que quiere que vaya todo bien". "Estamos todo el tiempo haciendo un periodismo de opiniones de otros. Dady Brieva es un cómico bastante grasa que tuvo suerte con un trío, hace un tipo de humor muy berreta. Por qué lo tenemos que tomar en serio cuando habla de política. Nunca fue prestigioso", agregó el conductor.

Y luego expresó: "Estamos transformando en líderes de opinión a tipos que no existen. No es todo igual, porque son famosos, son todo lo mismo. Ser famoso no es una virtud en sí misma. Nosotros mismos multiplicamos opiniones. Cualquier boludo dice cualquier cosa y tiene todo la misma entidad".

Embed