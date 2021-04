Jorge Lanata defendió a su pareja, Elba Marcovecchio, tras ser agredida verbalmente por Cúneo Libarona

Ayer por la tarde, Luciana Salazar y Martín Redrado se cruzaron en la primera audiencia vía Zoom.

Marina Calabró, periodista y columnista de Lanata Sin Filtro, brindó detalles del encuentro virtual que terminó en un terrible escándalo.

"Noto que tiene muy buena información de la mediación Luli Salazar y Martín Redrado", dijo Jorge Lanata.

Y Marina detalló: "Se pudrió todo, Lanata, fue por Zoom, ayer por la tarde, usted sabe que desde el lado de Redrado se está promoviendo una acción de daños y perjuicios contra Luciana Salazar, guita, mucha, demanda civil, alegan injurias y afectación del apellido. Del lado de Redrado estaba, el Dr. Fernando Burlando y Elba Marcovecchio. Y del lado de Luciana Salazar... ¿quién apareció? Mariano Cuneo Libarona, el penalista. Estaban discutiendo los abogados, esa fue la propuesta de Redrado, entonces tomó la palabra Cuneo y dijo que quería reconvenir. ¿Qué sería esto? Hacer una contra demanda por violencia de género".

Y continúo: "Elba Marcovecchio toma la palabra, se niega a reconvenir, le dijo que una cosa no tenía nada que ver con la otra, que no daba lugar, el daño está hecho y queremos reparación económica, y en eso, Cúneo dice en un tono enérgico: ´¡Vos sos una delirante, Elba Marcovecchio!´. Fue un momento súper incómodo".

Fue allí cuando saltó Lanata y dijo: "Es algo que no se hace, un abogado no insulta a otro, Mariano Cúneo no tenía argumentos y se enojó y dijo eso. Intercedió Burlando, la mediadora y le terminó pidiéndole disculpas a Burlando y no a la mediadora y a Elba".

Y Jorge enfatizó: "Cuando tiene que pedir disculpas le pidió disculpas a Burlando que no había insultado, fue un papelón".

Por último contó que Martín Redrado va a ir hasta las últimas consecuencias: "Redrado por lo que yo sé está dispuesto a seguir esto a las últimas consecuencias. Pagó una taza de Justicia muy alta y no le importó. Quiere decir que lo va a seguir".