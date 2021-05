Jorge Lanata contó que se vacunó en Miami y arrojó un palito con el sistema de vacunación argentino

En una nota con "Lo de Mariana" (El Trece), Jorge Lanata habló desde Miami y reveló que ya pudo vacunarse en el país norteamericano.

Además, el periodista dio detalles sobre los argentinos que viajan para inmunizarse e ironizó sobre el sistema de vacunación del país.

“Yo no estuve de compras por ningún lado, pero me contaban que en los shoppings arde de argentinos, hay mucha gente que vino a hacer turismo de vacunación, acá están vacunando gente en la playa. Parte del equipo que me está acompañando se vacunó en la playa, los cámaras y sonidistas”, señaló Lanata.

Y agregó: “Hay muchos paraguayos también, porque allá no va haber vacunas hasta diciembre, hay gente que está muy asustada, se largan a llorar cuando los vacunan”.

“Yo me voy a vacunar en la Argentina y voy a esperar seis años para que me den la segunda dosis”, arrojó el conductor antes de asegurar: “Sí me vacuné”.

Por último, Jorge Lanata relató los cuidados que tuvo que tomar en Miami: “Cuando llegamos acá, Disney nos pidió que hagamos una semana de cuarentena antes de empezar a grabar, llegué con PCR e igual tuve que hacer cuarentena, y en el rodaje tenemos COVID controller”.

