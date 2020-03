Jorge Lanata contó detalles de la relación actual con su exmujer, Kiwi: "Ella es divina"

En su primer programa de "La Noche de Mirtha", la diva tuvo un mano a mano con Jorge Lanata. Entre otros temas, el periodista rompió el silencio y opinó sobre su relación con su exmujer Sara “Kiwi” Stewart Brown, quien en 2015 donó un riñón para salvarlo.

“Kiwi, ¿cómo está? ¿La ves?”, le preguntó la conductora. “Bien, divina. Sí, claro que la veo”, comenzó relatando el periodista, que se separó a mediados de 2016 luego de mucho tiempo en pareja.

“Cuando yo estaba internado, nos sacamos una foto que no se difundió porque era para nosotros. Estaba yo acostado en Fleni, que no me podía ni sentar. Estuve cuatro meses acostado, un garrón horrible. Bueno, vinieron para Año Nuevo y nos sacamos una foto. Estoy yo en la cama, y está Kiwi con mi hija, Lola, y mi ex Andrea Rodríguez con mi hija Bárbara”, agregó Lanata.

Por otro lado, una vez comenzado el programa, Mirtha tomó la palabra sobre el coronavirus: “Hay menos gente hoy en el estudio, está todo meditado”, expresó. “Sí, me tomaron la temperatura antes de entrar”, le contestó el periodista.

Por su parte, La Chiqui indicó: “Sí, a mí también con el aparatito. Qué bueno que es”, precisó. Sin embargo, segundos después, se produjo un momento divertido en la mesa.

“Leí en un reportaje que le diste a Clarín que querías estar a un metro y medio mío así que esperame un segundo. Vamos a medir”, dijo Lanata, al mismo tiempo que sacaba un metro y provocaba una carcajada de la diva. “Estamos bien, a un metro veinte…”, completó el conductor de Radio Mitre. “Me tomaste de sorpresa. Buen ‘gag’”, se rió la conductora.

