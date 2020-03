Jorge Lanata apuntó contra Marcelo Tinelli: "Creo que es de tonto que lo hizo"

Luego de que Alberto Fernández decretara que hasta el 31 de marzo los ciudadanos deben permanecer en cuarentena obligatoria, Marcelo Tinelli optó por viajar con su familia a Esquel, Chubut, con el fin de pasar el aislamiento en una propiedad que tiene en ese lugar.

Su accionar provocó el malestar de miles de personas que lo hicieron saber en sus redes sociales e, incluso, en los medios de comunicación.

Entre ellos resaltaron las opiniones de distintas figuras del espectáculo, como por ejemplo Jorge Lanata.

El periodista fue uno de ellos y manifestó en su ciclo radial: "¿Qué pasa en una sociedad cuando uno de sus referentes más importantes, cuando estamos todos diciendo 'no vayas allá, no vayas acá', se toma su avión y va a Esquel?".

"No creo que sea deliberado, creo que es de tonto que lo hizo. El mensaje que se da con eso es me cag.. en la cuarentena. Ponele que yo me hubiera ido, '¿viste que Lanata se cagó en la cuarentena?'", cuestionó en "Lanata Sin Filtro".

