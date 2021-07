Jorge Lafauci presentó oficialmente a su marido: "17 años juntos"

Jorge Lafauci, reconocido periodista dedicado al mundo de espectáculo, presentó de manera oficial a su compañero de vida desde hace 17 años. La historia de amor con Roberto Ávila, tarotista profesional y terapéutico -tal como se presenta en la redes sociales- ocurrió gracias al cine, el teatro y los libros.

El tres veces presidente de APTRA siempre ha cultivado un perfil sumamente bajo de su vida privada, pero se sabe que estuvo casado con la también periodista Noemí Carrizo, con quien tuvo a su hija Georgina. Pero este prócer del periodismo gráfico, y que luego supo brillar en la radio y también en la tv, volvió a enamorarse allá por 2004, cuando se cruzó en algún hall teatral a Roberto -amante también del teatro-. Cruzaron conversación y vieron que había una conexión especial.

Así fue que hubo un pase de teléfonos, “Él me pasó su teléfono, eran tiempos donde no había WhatsApp... Así comenzamos una amistad de teatro. En realidad, quería tener a alguien que me acompañara a ver las obras. Íbamos mucho”, recordó el ex jurado del Bailando por un sueño de ShowMatch, así como también reconoció que en ningún momento expuso el tema con su exmujer y su hija.

“Nunca comuniqué nada, fue algo natural. En una oportunidad, y no hacía mucho que nos conocíamos, él me acompañó a la puerta del edificio donde vive mi hija con su familia. Tocamos el timbre y la esperamos para saludarla. Recuerdo que bajó de su departamento con su bebé en brazos. Así fue como él conoció a mi nieto que tenía poco más de un año. Jamás lo presenté y nadie me preguntó nada. Así se da hasta hoy, de manera natural”, relató Jorge Lafauci en una entrevista con el diario La Nación en la que presentó oficialmente a su marido.

Jorge Lafauci y Roberto Ávila celebraron 17 años juntos

De esta manera, el periodista y Roberto Ávila supieron convertirse en compañeros de vida, para en 2015 pasar por el Registro Civil pasa ser marido, uno del otro.

Y pesar del bajo perfil, este 1° de julio celebraron los primeros 17 años de amor. Y fue el tarotista quien compartió la fecha del aniversario con sus seguidores de las redes sociales con una imagen de alguna de sus vacaciones en la playa, posteando "Hoy 17 años juntos".

Hoy el matrimonio convive sin mayores dificultades, así como tampoco es un problema para ellos los 27 años que el periodista le lleva a su marido Roberto Ávila. Comparten la vida plenamente, aunque cada uno tiene sus actividades. Y a la hora de disfrutar, siempre recurren a la pasión que los une: el cine, el teatro y los libros.