Jorge Lafauci nos habló de su nuevo libro: "Rescato mi experiencia como periodista desde los años 60'"

es un reconocido periodista de los medios, con una vasta trayectoria en los medios gráficos y televisivos, cuando arrancó en 1990 con "", el ciclo deLa última noticia referida al exjurado de "" tiene que ver con el lanzamiento de su nuevo libro llamado", material donde cuenta los detalles de las historias más jugosas del Siglo XX, referidas a la farándula nacional.pudo dialogar con Jorge sobre este flamante proyecto personal. La entrevista acá:Es muy importante haber escrito este libro porque rescato mi experiencia de tantos años como periodista, pero no solo como periodista sino lo que me enteraba desde que nací y en los años 50' o 60' y me enteraba por lo que se comentaba. Abarco todo el siglo XX. Hay un prólogo de 1900 y termino en 1999. Entre texto y texto de la historia del país, entre romances, entre capítulos, rescato a una figura que me impactó en estos años. Aparece Tita Merello, Manuel Puig, Susana, Graciela Borges , María Elena Walsh, los secretos de la pelea de Libertad Lamarque y Evita, Alejandro Romay, Roberto Galán. Escribí todo lo que pasó en el siglo, en Bs. As., en el espectáculo y con las figuras. Además, elijo a Alfredo Alcón como el gran actor del siglo.Las negociaciones con Editorial Planeta empezaron el año pasado, lo empecé a escribir en diciembre. Después tuve un breve impasse y desde febrero hasta fines de agosto, me encerré en mi casa. Estuve todas las tardes sin salir. Busqué fechas, viejos periódicos y libros, pero es todo mi memoria. Lo que viví en mi carrera, mezclado con el país y los momentos políticos.Me llamaron de la editorial hace más de un año para hacer un libro de figuras del espectáculo que ya no están. Me dijo la directora que podía ir de mis comienzos hasta los años 80' y me pareció que era pobre. Hice un prólogo de los primeros años del Siglo XX y después seguí. Si una figura importante murió en el Siglo XXI, obviamente que apareceCreo que no. Si bien revelo secretos, las figuras en general no están o si están, no cuento cosas que la gente no sepa. Por supuesto que cuento detalles, pero a esta altura están amortiguados, no se van a enojar por un libro que cuente historias de sus amores. Hay capítulos destinados a las vedettes, donde aparece Moria, Zulma Fayad, Nélida Lobato... Aparecen casos de droga, que de alguna manera destruyó algunas carreras. Aparecen las tragedias que hubo en estas décadas y otros episodios.Ya escribí un libro que se llama "La mujer argentina, antes y después de Eva Perón". Fue hace muchos años, era un estudio de las idas y venidas de la mujer desde la colonia hasta fines de los 70' cuando Isabel fue Presidente. Este es el primer libro que hago solo. Ojalá pueda volver a escribir, vamos a ver cómo va este. Todavía falta todo lo que viene después de 2000, y mi participación con Tinelli. Además, cómo me reciclé en radio y TV. Eso lo comento en este libro también.