Jorge Lafauci fue operado de diverticulitis: "Me dieron antibióticos especiales que son sólo por vía endovenosa"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Estoy bien. Hace varios días que estoy acá internado (Sanatorio de la Trinidad). Tenía un dolor de panza producto de una endoscopia, vine a revisarme y me hicieron estudios durante todo un día y me dijeron que tenia una diverticulitis, no aguda pero que era un poco difícil porque estaban los divertículos muy infectados e inflamados. Yo sabía que tenía divertículos hace muchos años", explicó el periodista de espectáculos en exclusiva.





"Me hicieron todos los estudios y me dieron antibióticos. Cuando los médicos creyeron que ya me podían dar el alta describieron que no se me habían ido del todo los bichos. Me hicieron una punción y me dieron antibióticos especiales que son sólo por vía endovenosa, por eso no me puedo ir de la clínica", amplió.



"Seguí así unos días y luego estaba mejor pero faltaban algunas cosas y me operaron hace dos días. Yo estoy muy bien de semblante, de voz y todo. Creo que esta semana me van a dar el alta".





"Estoy siempre con muy bien ánimo gracias a Dios. Hasta me senté en una silla, preparé cosas, y hablé durante media hora en Radio 10 en el programa", finalizó Lafauci.