Nahuel, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre la polémica que se generó con la caricatura que realizó de Jorge Sampaoli. Jorge Guzmán , papá de, dialogó en exclusiva consobre la polémica que se generó con la caricatura que realizó de

El Patón fue convocado a la Selección Argentina a la lista para el Mundial de Rusia después de la lesión a último momento de Sergio "Chiquito" Romero. fue convocado a laa la lista para eldespués de la lesión a último momento de

Embed Una publicación compartida por Nahuel "El Patón" Guzmán (@nahuelguzman111) el Mar 24, 2018 at 3:07 PDT



"Específicamente con respecto a esto siempre estuvimos felices que Nahuel formara parte del grupo, más allá de la decisión que se tomó el fin de semana. Se dio en un contexto de la lesión de un compañero, amigo, colega, que convivió cuatro años como parte del plantel", comentó Jorge.

Embed A jugar...⚽ #vamostigres Una publicación compartida por Nahuel "El Patón" Guzmán (@nahuelguzman111) el Mar 4, 2018 at 1:46 PST



"Estamos muy contentos con su convocatoria más allá de este contexto y sobre todo por lo que se generó, no para mío, sino para la gente que le gusta perder tiempo en quedar atrapada en las redes sociales. Se quedan en eso y no en otras cosas, hay tantas interesantes.... Ahora veo gente indignada por un gesto artístico", expresó el padre del ex arquero de Newell's.







"Fue algo que hice y que fue a favor de una moción y no en contra de nada. Es difícil porque como pasa en una cancha de fútbol la gente va a desahogarse en las redes y no voy a pretender que entiendan un gesto artístico".





"Estamos felices por la convocatoria de Nahuel, él ha trabajado mucho para eso, no es un merecimiento. Nos conocemos perfectamente con mi hijo y él sabe las formas y cómo me expreso. Son los medios que se encargan de generar estas cosas: la tinta huele a sangre a veces y allá ellos", argumentó.

jorge guzman 1.jpg



Y cerró: "Yo no vivo de eso, tengo mi trabajo, mi actividad. Ahora estoy trabajando para una muestra de tango, eso es lo que hago. Fue un gesto artístico lo que hice, tomado como lo han tomado los medios de comunicación. No me cuestiono mucho. Los medios ahora me llaman y me piden un derecho a réplica: primero armamos el chiquero y después el derecho a réplica, mecanismos muy curiosos".