Jorge Burruchaga: "Mi viejo que no quería que jugara al fútbol"

El ex futbolista, campeón del mundo con Argentina en México 86, estuvo en el ciclo que conduce Jey Mammon. El video.

Jorge Burruchaga fue el invitado del miércoles en "Los Mammones", América, y recordó aquel campeonato del mundo con la selección argentina en México 86.

"Insistió la producción, vemos con mi señora el programa, por eso vengo. A mí no me gusta mucho ir a la televisión y por suerte puedo elegir donde voy", dijo el ex futbolista.

"Yo soy anti futbol, no conozco nada, desearía tener pasión", le reconoció Jey Mammon.

Y sobre aquel consagratorio campeonato del mundo, Burru contó: "Pasado el tiempo sigue siendo un privilegio, jugar un mundial y más ganar el mismo. Cuando veo que Diego (Maradona) va a recibir el rebote, le grité que me la de, y Diego sin verme me tira la pelota adelante".

"Cuando levanto las manos en el festejo me acordé de mi viejo que no quería que jugara al fútbol, mi mamá si quería. Cuando me agacho y miro al cielo es un instante las cosas que podes pensar", cerró.

