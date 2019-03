Jonatan Viale: "Santiago me dio una oportunidad única que fue la de poder lucirme en Intratables"

Jonatan Viale arrancó el 2019 con fuertes propuestas laborales, una de Telefe y otra de "Viale 910" fue premiado con el Martín Fierro, ciclo que este año sumó una hora más, ya que se emite de 15 a 18 por radio La Red. arrancó el 2019 con fuertes propuestas laborales, una dey otra de América . Luego de un 2018 en el cual su programafue premiado con el Martín Fierro, ciclo que este año sumó una hora más, ya que se emite de 15 a 18 por radio





Mauro Viale optó por cambiar de canal y desde el próximo lunes comenzará su labor en "El noticiero de la gente", el informativo de Telefe que además estrena nuevo conductor, Germán Paoloski. Finalmente, en televisión, el hijo deoptó por cambiar de canal y desde el próximo lunes comenzará su labor enel informativo deque además estrena nuevo conductor,





"Estoy en una nueva casa, una bienvenida de lujo, me recibieron muy bien en Telefe. Pero también hay un gran equipo junto a Germán, todo funciona perfecto y nada puede funcionar mal", indicó Jonatan en diálogo con PrimiciasYa.com.





Sobre su salida del canal del cubito, señaló: "América es mi casa y siempre lo será. Además sigo trabajando en La Red donde me siento muy cómodo. Pero bueno, me llamaron de Telefe que es un canal líder de audiencia, me gusta y me parece que me voy a sentir muy cómodo, también tendré la libertad que supe tener en América... La carrera es eso, evolucionar, ir y volver. Es un lindo desafío".





Sobre cómo fue trabajar con Santiago del Moro, a quien también próximamente se lo verá por Telefe ya que conducirá "Quién quiere ser millonario", dijo: "Santi me dio una oportunidad única que fue la de poder lucirme en Intratables y él está haciendo un camino muy interesante que es correrse un poquito de la política y hacer esto lindo en Telefe la de conducir un programa de preguntas y respuestas".





"Se extraña Intratables, se extraña Santiago, Paulo, a Débora, a Branca y a todos mis amigos de ahí. Pero también es importante cambiar y evolucionar. Santiago es un conductor muy groso, muy bueno y no es fácil bastonear y tener ocho panelistas... Yo estuve ahí cinco años... Veremos quién viene, el que lo haga seguramente lo hará bien como ha sido Vilouta y ahora Andino". Luego remarcó:





Cabe destacar que además de Viale, "El Noticiero de la Gente" se renueva con Germán Paoloski, Milva Castellini y Mauro Szeta.





¡Mirá la erntevista completa con Jonatan Viale!

