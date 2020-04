Jonatan Viale le contestó a Alberto Fernández: "Yo nunca me voy a meter con su físico señor presidente, jamás"

RADIO LA RED AM 910 📻

El presidente Alberto Fernández volvió a generar polémica en las redes sociales. Anoche, el jefe del Estado compartió en su cuenta personal de Twitter un mensaje que contenía un insulto contra el periodista Jonatan Viale. Horas después, lo borró.

Se trata de un tuit que escribió Dante López Foresi, director del portal Agencia El Vigía, en el que calificó a Viale de "gordito lechoso".

"El gordito lechoso dice en A24 que Alberto Fernández 'se aferra a la cuarentena por las encuestas'. O no entendieron la gravedad de lo que pasa o son muy malas personas. Y no se puede ser buen periodista siendo mala gente", afirmó López Foresi.

Tras la polémica en las redes, el Presidente borró esta mañana el retuit y difundió un video para el sector de la industria: "Será fundamental en la reconstrucción económica".

Días atrás, Viale había hablado de "los cinco motivos que llevan a Alberto Fernández a enamorarse, a aferrarse, a la cuarentena". "La emergencia sanitaria, las encuestas, la caída de los rebeldes (Donal Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson), el silencio de los padres de la grieta [Macri y Cristina] y la acumulación absoluta de poder que tiene un presidente, nunca registrada en la historia de la Argentina", señaló el periodista durante su editorial en el canal A24.

El Gobierno enfocará sus esfuerzos en evitar que el aislamiento obligatorio se distienda en la nueva etapa de la cuarentena que a partir de hoy entra en vigor en el país.

Para ello se aplicarán controles más estrictos en avenidas y límites de jurisdicciones, e incluso dentro de los barrios. También se endurecerá la supervisión del aislamiento de los adultos mayores y se desalentará el uso del transporte público.

El presidente usó la misma red para pedir perdón: "Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, elimine ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello".

Viale abrió su programa por Radio La Red AM 910, "Viale 910", haciendo referencia a este tema: "Estoy bien. Arranco diciendo: disculpas aceptadas. Todo el poder está en manos del presidente en este momento y las consecuencias de la pandemia, porque el Congreso está cerrado. Odio hablar en primera persona pero hoy lo voy a tener que hacer".

"No fue el presidente el que validó ese insulto contra mi persona. Confiamos en que es un presidente democrático, que acepta las críticas y confiamos en la libertad", indicó el periodista.

Y afirmó: "No queremos creer que prefieren un tapa boca para disciplinar la profesión o cuando pidieron cabezas de distintos colegas años atrás. No queremos que se repitan esas viejas imágenes que parecían superadas en la Argentina".

"Confío en que ayer el presidente de la Nación no legitimó una descalificación a un periodista por pensar distinto, sino que alguien se equivocó", fundamentó Jonatan.

Y sostuvo: "Quien les habla jamás descalificaría. No van a encontrar en mí una sola agresión de tipo personal al presidente de la Nación, jamás. Con mi viejo puedo tener muchas diferencias a nivel política pero si hay algo que me enseñaron tanto él como mi madre es el respeto. Yo nunca me voy a meter con su físico señor presidente, nunca, jamás. Ni con el presidente ni con nadie".

"Yo no soy nadie, un cuatro de copas. Jamás me van a encontrar con esas bajezas a mí, nunca. Jamás me van a encontrar revolviendo porquería para descalificar. La diferencia es moral entre quien escribió ese tuit y yo. Nunca caería en una mediocridad semejante", remarcó el conductor.

"Toda la dedicación del presidente debería estar puesto en resolver la pandemia, nosotros somos de cartón. No pierdan tiempo en periodistas, salvo que quieran hacer algo más. Gracias amigos y colegas, me siento muy respetado por el medio", finalizó.

