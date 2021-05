Jonatan Viale anunció que tiene Covid: "El miedo está, por razones obvias"

El periodista Jonatan Viale se encuentra aislado luego de que su familia diera positivo de coronavirus, informaron esta semana en Radio Rivadavia, emisora para la que trabaja.

“Él no tiene Covid, le dio negativo el test PCR, pero está aislado. Afortunadamente, están todos en su casa. Los chicos no tienen síntomas graves, quizás un poco de fiebre uno de ellos, Mica (Micaela Krolovetzky, su esposa) está bien. Pero bueno, tener toda la familia con Covid en este escenario, no es una linda noticia, asusta mucho”, decía el periodista Lucas Morando, quien reemplaza a Viale en la conducción de "Pan y Circo".

La infección de la familia Jonatan se da a un mes de la muerte de su padre, Mauro Viale, justamente por Covid-19.

Y este jueves a la mañana, el periodista comunicó a través de sus redes que finalmente dio positivo: "Finalmente anoche recibí la confirmación de que tengo COVID. Estamos aislados los 4. Rome, Rafi, Mica y yo".

"Todos la llevamos bien, con síntomas leves. Pero el miedo está, por razones obvias. Estamos angustiados pero vamos a salir adelante. Lo único que les pido es que no se metan con mi familia. Sean respetuosos de mis hijos. Gracias", añadió Viale.

Recordemos que Mauro Viale falleció el domingo 11 de abril a los 73 años tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos, al que había ingresado un día antes por un cuadro severo de coronavirus, y 48 horas después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. A las pocas horas su salud empeoró por un cuadro de neumonía bilateral, del que no lograría salir.

