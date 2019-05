Jon Snow de "Game of Thrones" en rehabilitación voluntaria por estrés y consumo del alcohol

Kit Harington, el actor que le dio vida a Jon Snow en "Game of Thrones", decidió ingresar voluntariamente a un centro de rehabilitación para tratar su estrés y alcoholismo. el actor que le dio vida aen, decidió ingresar voluntariamente a un centro de rehabilitación para tratar su estrés y alcoholismo.





En un comunicado, el representante del actor británico dijo: "Kit ha decidido utilizar esta pausa en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un retiro para trabajar en algunos asuntos personales".





No se dieron detalles de los problemas del artista de 32 años pero la columna "Page Six" del New York Post precisó que a Harington le afectó el final de la serie y quien sería tratado por estrés, agotamiento y consumo de alcohol.

JON SNOW 2.jpg







Kit ingresó al centro de rehabilitación Privé-Swiss del estado de Connecticut, en Estados Unidos.





Según trascendió, él estaría pagando 120.000 dólares al mes para recibir consejería psicológica, terapia cognitiva conductual, así como lecciones de meditación, para combatir con el estrés y "emociones negativas".





"Todos los que estaban cerca de él realmente querían que descansara un poco. Ahora solo necesita paz y tranquilidad", agregaron.